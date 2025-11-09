Sportski direktor Dortmunda žestok: ‘To me sad stvarno jako živcira, jako sam ljut!’

Podijeli :

DeFodi Images via Guliver

Utakmica HSV-a i Borussije Dortmund u 10. kolu Bundeslige završila je podjelom bodova 1:1, a sve je odlučeno u sudačkoj nadoknadi.

Borussia Dortmund, sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač, je povela 1:0 u 64. minuti u 10. kolu Bundeslige.

Nakon dugog gostujućeg napada Chukwuemeka je s deset metara opalio volej i lopta je odsjela u domaćoj mreži. Vodili su gosti sve do 97. minute kada je domaće navijače razveselio Konigsdorffer pogodivši za 1:1.

Cijelu je utakmicu u obrani Hamburga odradio hrvatski nogometaš Luka Vušković.

Nezadovoljan nakon kiksa u Hamburgu bio je sportski direktor Sebastian Kehl.

“U srijedu me ovakav nastup živcirao, ali sad me stvarno jako živcira. Jako sam ljut”, kazao je Kehl pa dodao:

“Sudačka nadoknada sastavni je dio nogometa. A dio igre je i to da se braniš do zadnje sekunde i pokušavaš spriječiti ubačaje. HSV je do samog kraja dao sve od sebe i na kraju bio nagrađen za svoj trud. Nakon što smo poveli 1:0, prestali smo igrati na posjed lopte, postali smo previše pasivni i dopustili HSV-u da se vrati u utakmicu. To je bilo potpuno nepotrebno jer smo utakmicu vrlo dobro kontrolirali, posebno u prvom poluvremenu”, rekao je u razgovoru za klupsku stranicu.

