Snijeg poremetio raspored Bundeslige, ovo su dvoboji koje danas pratimo!

Podijeli :

Guliver

Snježno nevrijeme otkazalo je dvije subotnje utakmice 16. kola Bundeslige.

Zbog zaleđenih travnjaka, snijega, niske temperature i jakog vjetra odgođene su utakmice St. Paulija i RB Leipziga te Werder Bremena i Hoffenheima Andreja Kramarića, koje su obje bile planirane za 15:30 sati.

Drugih odgađanja nema tako da utakmice od 15:30 možete pratiti u multiprijenosu na SK9, kao i pojedinačne susrete na sljedećim kanalima:

SK2, 15:30 Freiburg – Hamburg

SK7, 15:30 Union Berlin – Mainz

SK8, 15:30 Heidenheim – Koln

SK2, 18:30 Leverkusen – Stuttgart

Kompletan program pogledajte OVDJE.