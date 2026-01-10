Snijeg poremetio raspored Bundeslige, ovo su dvoboji koje danas pratimo!

Snježno nevrijeme otkazalo je dvije subotnje utakmice 16. kola Bundeslige.
Zbog zaleđenih travnjaka, snijega, niske temperature i jakog vjetra odgođene su utakmice St. Paulija i RB Leipziga te Werder Bremena i Hoffenheima Andreja Kramarića, koje su obje bile planirane za 15:30 sati.
Drugih odgađanja nema tako da utakmice od 15:30 možete pratiti u multiprijenosu na SK9, kao i pojedinačne susrete na sljedećim kanalima:
SK2, 15:30 Freiburg – Hamburg
SK7, 15:30 Union Berlin – Mainz
SK8, 15:30 Heidenheim – Koln
SK2, 18:30 Leverkusen – Stuttgart
Kompletan program pogledajte OVDJE.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
