Sky: Kramarić ostaje u Hoffenheimu, pristao je na smanjenje ugovora

Fernando Soares via Guliver Images

Čini se kako je razriješena neizvjesnost oko budućnosti Andreja Kramarića (34). Prema informacijama njemačkog Skyja, hrvatski napadač i Hoffenheim usuglasili su sve ključne detalje novog ugovora, a preostalo je još samo dovršiti formalnosti. Aktualni ugovor istječe mu ovog ljeta, dok bi prema novom trebao ostati u klubu do 2028. godine.

Njemački mediji navode kako je Kramarić pristao na smanjenje primanja, no unatoč tome i dalje će zadržati status najplaćenijeg igrača u momčadi. Ugovor uključuje i buduću ulogu u klubu nakon završetka njegove igračke karijere.

Koliko je i dalje važan za momčad, pokazao je prije dva vikenda kada je s dva pogotka iz jedanaesterca donio pobjedu protiv Borussije Dortmunda (2:1), čime je broj golova u ovoj sezoni Bundeslige povećao na 12. S ukupno 138 pogodaka u njemačkom prvenstvu prestigao je legendarnog Uwea Seelera i popeo se na 21. mjesto vječne ljestvice strijelaca.

Unatoč 34 godine, Kramarić i dalje igra na visokoj razini. Kao jedan od simbola kluba, u kojem je već desetljeće, ove sezone u 33 nastupa sudjelovao je u 20 pogodaka, uz 13 golova i sedam asistencija. Ovog ljeta očekuje ga i nastup na Svjetskom prvenstvu s hrvatskom reprezentacijom.

