Sjajni napadač iz Bundeslige trebao je postati Modrićev suigrač, a onda se dogodilo ovo

Bundesliga 24. kol 202514:09 0 komentara
AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Transfer Victora Bonifacea iz Bayer Leverkusena u Milan neočekivano je propao unatoč dogovoru.

Nigerijski napadač je u petak stigao u Milano na liječnički pregled, no klub je odustao od posudbe s pravom otkupa zbog nepravilnosti na njegovom desnom koljenu, najvjerojatnije posljedice individualnog programa s privatnim trenerom.

24-godišnjak je u karijeri već imao dva puknuća križnih ligamenata i od početka priprema morao smanjivati intenzitet treninga. Milan ga je želio otkupiti za 45 milijuna eura, a Boniface je u 61 nastupu za Leverkusen zabio 32 gola. Izvršni direktor Leverkusena Simon Rolfes potvrdio je probleme s izdržljivošću, naglasivši da se radi o pitanju pripreme i trenutne spremnosti igrača.

Iako Milan traži napadača koji može odmah uskočiti u momčad, vrata za Bonifaceov transfer nisu u potpunosti zatvorena. Ukoliko propadnu druge opcije za drugog napadača, talijanski klub bi se mogao ponovno zainteresirati, iako se taj scenarij trenutno čini malo vjerojatnim.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Bundesliga