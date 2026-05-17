Sin bivšeg Vatrenog objavio da odlazi iz kluba nakon što su ispali u drugu ligu

xkolbert-press/BurghardxSchreyerx via Guliver Image

Nikola Vasilj, sin bivšeg hrvatskog reprezentativca Vladimira Vasilja, oprostio se od St. Paulija nakon ispadanja kluba iz Bundeslige.

Vratar reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon poraza od 3:1 protiv Wolfsburga potvrdio je kako je odigrao posljednji susret za njemačku momčad. Emocije su bile očite odmah po završetku utakmice, a Vasilj nije skrivao koliko mu teško pada rastanak nakon četiri godine provedene u Hamburgu.

“Ovo je bila moja posljednja utakmica za St. Pauli. Teško mi je to izgovoriti. U nogometu je to nekad tako. Moraš nastaviti dalje”, rekao je Vasilj nakon utakmice.

Istaknuo je i da je posljednjih tjedana bio potpuno usmjeren na borbu za ostanak kluba u ligi, no sada ga očekuju novi izazovi u karijeri.

“Posljednjih tjedana bio sam fokusiran na to da St. Pauli ostane u ligi. Sada me prvo čeka Svjetsko prvenstvo”, poručio je bosanskohercegovački vratar.

Vasilj je u St. Pauli stigao 2021. godine iz Zorye Luhansk te je za njemački klub skupio 167 službenih nastupa. Najveći uspjeh ostvario je 2024. godine kada je St. Pauli izborio povratak u Bundesligu nakon dugog izbivanja iz najvišeg ranga njemačkog nogometa.