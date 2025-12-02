Sin bivšeg Vatrenog je kralj jedanaesteraca u Bundesligi

Podijeli :

Guliver image

Nikola Vasilj nastavlja briljirati među stativama St. Paulija i ove sezone potvrđuje status jednog od najboljih golmana njemačkog prvenstva.

Bundesliga je na svojim službenim kanalima objavila posebnu kompilaciju njegovih spektakularnih odbrana penala, i brojke zaista ostavljaju bez daha.

Sin bivšeg hrvatskog reprezentativca Vladimira Vasilja zaustavio je čak 6 od posljednjih 7 jedanaesteraca, što ga svrstava među najefikasnije penal-specijaliste u Europi. Lista napadača kojima je skinuo šut govori sve: Vincenzo Grifo (2 puta), Fiete Arp, Nick Woltemade, Serhou Guirassy. Angelo Stiller.

POVEZANO Smjena u Bundesligi: Jakić i Labrović ostali bez trenera

Jedini koji je uspio savladati ovog čuvara mreže bio je Mohamed Amoura.

Iako se St. Pauli trenutno grčevito bori za opstanak i nalazi se na 16. mjestu Bundeslige, forma Nikole Vasilja predstavlja najsjajniju točku ove momčadi.

Od dolaska u Hamburg 2021. godine iz Zoryje Luhansk, Vasilj je skupio 143 nastupa za St. Pauli i postao jedan od nositelja tima.

Sa 29 godina i već 23 nastupa za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Vasilj ulazi u najbolje golmanske godine.