Sin bivšeg Vatrenog je kralj jedanaesteraca u Bundesligi

Nikola Vasilj nastavlja briljirati među stativama St. Paulija i ove sezone potvrđuje status jednog od najboljih golmana njemačkog prvenstva.
Bundesliga je na svojim službenim kanalima objavila posebnu kompilaciju njegovih spektakularnih odbrana penala, i brojke zaista ostavljaju bez daha.
Sin bivšeg hrvatskog reprezentativca Vladimira Vasilja zaustavio je čak 6 od posljednjih 7 jedanaesteraca, što ga svrstava među najefikasnije penal-specijaliste u Europi. Lista napadača kojima je skinuo šut govori sve: Vincenzo Grifo (2 puta), Fiete Arp, Nick Woltemade, Serhou Guirassy. Angelo Stiller.
Jedini koji je uspio savladati ovog čuvara mreže bio je Mohamed Amoura.
Iako se St. Pauli trenutno grčevito bori za opstanak i nalazi se na 16. mjestu Bundeslige, forma Nikole Vasilja predstavlja najsjajniju točku ove momčadi.
Od dolaska u Hamburg 2021. godine iz Zoryje Luhansk, Vasilj je skupio 143 nastupa za St. Pauli i postao jedan od nositelja tima.
Sa 29 godina i već 23 nastupa za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Vasilj ulazi u najbolje golmanske godine.
