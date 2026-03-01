Schlotterbeck o ružnom startu na Stanišića: ‘Imao sam sreće’

Podijeli :

Alex Gottschalk/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Bayerna slavili su protiv Borussije Dortmund 3:2 u velikom derbiju u 24. kolu Bundeslige.

Schlotterbeck (26) je doveo domaće u prednost jedinim golom u prvom poluvremenu, ali Kane (54, 70-11m) je s dva gola u nastavku preokrenuo. Svensson (83) je vratio nadu domaćim navijačima lijepim golom za 2:2, ali uzvratio je Kimmich (87) podjednako efektno samo četiri minute kasnije.

POVEZANO VIDEO / Bayern korak bliže tituli nakon odličnog Der Klassikera, Stanišić iznudio penal VIDEO / Ovo je izgledalo grozno, pogledajte ružan start na Stanišiću

Već u 20. minuti utakmice Josip Stanišić pretrpio je grozan start Nice Schlotterbecka. Igrači Bayerna tražili su crveni karton za braniča Borussije Dortmund, ali izvukao se samo sa žutim kartonom. Imao je dosta sreće, a to je priznao i Schlotterbeck nakon utakmice:

“Mislim da se tu može dati crveni karton”, kazao je za njemački Sky Sports pa dodao:

“Imao sam sreće”, zaključio je.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.