Schalke objavio stanje Katića, Džeko također ozlijeđen

Branič njemačkog drugoligaša Schalkea i reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Katić završio je sezonu zbog teške ozljede koljena.

Katićevo stanje objavio je upravo Schalke. Klub iz Gelsenkirchena napisao je kako nakon pregleda postoje minimalne šanse da zaigra do kraja sezone.

Na istoj utakmici ozlijedio se i kapetan Bosne i Hercegovine Edin Džeko. On nije ni pucao penal u raspucavanju jer ga je boljelo rame. Schalke je objavio da još uvijek ne zna hoće li Džeko ove sezone nastupiti za njihov klub.

U stožeru Bosne i Hercegovine nadaju se da će se njihov dvojac oporaviti do 11. lipnja, kad počinje Svjetsko prvenstvo. BiH je u skupini s domaćinom Kanadom, Katarom i Švicarskom.