Sa samo 30 godina umirovio se igrač koji je s Bayernom osvojio 14 trofeja

Guliver Image

Niklas Süle (30), stoper Borussije Dortmund i bivši njemački reprezentativac, objavio je da će po završetku sezone zaključiti svoju profesionalnu karijeru. Neočekivanu odluku otkrio je u podcastu Spielmacher, a ubrzo ju je službeno potvrdio i klub, s kojim mu ugovor istječe 30. lipnja.

Na povlačenje ga je potaknula zabrinutost zbog moguće ozbiljne ozljede zadobivene 18. travnja na gostovanju kod Hoffenheima. U početku se sumnjalo na treće puknuće križnih ligamenata u njegovoj karijeri, no dodatni pregledi pokazali su da ozljeda ipak nije tako teška. Unatoč tome, Süle je shvatio da je stigao trenutak za oproštaj od nogometa.

“Kad je liječnik u svlačionici u Hoffenheimu napravio test, pogledao fizioterapeuta i odmahnuo glavom, a fizioterapeut je učinio isto i također nije osjetio otpor, otišao sam se tuširati i plakao deset minuta. U tom sam trenutku stvarno pomislio da je puklo”, ispričao je Süle, koji je ove sezone skupio 12 nastupa.

“Kad sam idući dan otišao na magnetsku rezonanciju i dobio dobru vijest da ipak nije riječ o puknuću križnog ligamenta, bilo mi je jasno da je gotovo. Nisam mogao zamisliti ništa gore od toga da se veselim vremenu koje dolazi, neovisnosti, odmorima, vremenu s djecom, a da onda moram prolaziti kroz oporavak od trećeg puknuća križnog ligamenta”, dodao je branič koji je za Njemačku nastupio 49 puta.

Tijekom karijere Süle je imao brojne probleme s ozljedama. Prvi put križni ligament stradao mu je još 2014. dok je igrao za Hoffenheim, a drugi put 2019. u dresu Bayerna. Uz to, često se suočavao i s manjim zdravstvenim problemima.

U Dortmund je stigao u ljeto 2022. bez odštete nakon pet sezona provedenih u Bayernu. Za Borussiju je odigrao 109 utakmica i zabio tri pogotka, a posebno mu je u sjećanju ostala prva sezona i borba za naslov prvaka.

“Ono što sam doživio u prvoj godini, kad smo zamalo postali prvaci, večer u hotelu, put do stadiona… Taj osjećaj, tu nervozu i uzbuđenje, osjetio sam još jedino prije svoje prve profesionalne utakmice. Osjećaj prije utakmice s Mainzom bio je jedan od najintenzivnijih trenutaka koje sam doživio. Ne znam hoću li ikada više osjetiti tako nešto, taj adrenalin”, prisjetio se Süle, osvajač 14 trofeja s Bayernom i Kupa konfederacija s Njemačkom.

Na kraju je govorio i o vremenu provedenom u Dortmundu.

“Kad se osvrnem na četiri godine u Dortmundu, bilo je puno lijepih trenutaka. Razgovori u svlačionici, stadion s 80.000 ljudi… Navijači su me uvijek lijepo prihvaćali. Jako će mi nedostajati ovo vrijeme.

Ovdje sam se osjećao dobro. Od prvog dana primijetio sam kakvi su ljudi u Dortmundu: otvoreni, srdačni, iskreni. S time sam se odmah povezao. Djeca mi ovdje idu u vrtić. Već nam je sada teško što odlazimo”, zaključio je Süle.