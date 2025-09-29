Rummenigge bez ‘dlake na jeziku’: ‘U Newcastleu rade idioti’

Podijeli :

Član uprave Bayern Münchena Karl-Heinz Rummenigge nazvao je čelnike Newcastlea idiotima nakon što su pristali platiti 85 milijuna eura za dovođenje Nicka Woltemadea iz Stuttgarta.

Bayern je ovog ljeta nekoliko puta pokušao dovesti Woltemadea i poslao je nekoliko ponuda, od kojih je posljednja bila oko 60 milijuna eura, ali Stuttgart je odbio prodati svog igrača za manje od 75 milijuna.

Kada se činilo da će 23-godišnji nogometaš ostati u Njemačkoj, Newcastle je pristao platiti 85 milijuna eura i bonuse.

“Mogu samo čestitati Stuttgartu što je pronašao, da tako kažem, idiota koji bi platio toliko novca, jer mi to sigurno ne bismo učinili. Rekao sam: ‘Došli smo do točke u kojoj to više nije prihvatljivo. Ne bismo trebali ispunjavati sve njihove zahtjeve'”, rekao je Rummenigge njemačkim medijima, a prenosi Goal.

Dodao je da je transfer pokazao koliko je Premier liga financijski odmakla, ostavljajući klubove Bundeslige nemoćnima da se usklade sa svojom kupovnom moći.

Njemačka nogometna legenda okrivila je igrače i njihove agente za uvođenje promjene u dinamici transfera.

“Igrači i njihovi agenti moraju paziti da ne upadnu u vlastitu zamku. Novac mora doći odnekud, a to dolazi od širenja natjecanja ili pokretanja novih“, rekao je Rummenigge.

Bayern je ovog ljeta ponudio 100 milijuna eura za napadača Bayera Floriana Wirtza, ali klub iz Leverkusena odbio je ponudu i prihvatio 125 milijuna eura od Liverpoola, što je rekordni transfer u britanskom nogometu.

Rummenigge je rekao da ovi transferi pokazuju da klubovi u vlasništvu milijardera ili država iskrivljuju tržište te je izjavio da nogomet ne smije biti jedina industrija na svijetu koja gubi novac.

Rekao je da je zabrinut zbog Bundeslige i da bi klubovi i igrači trebali razgovarati prije nego što bude prekasno.

“Trebali bismo sjesti za stol i onda ozbiljno razgovarati o tome što možemo zajedno učiniti. Nije kao da će netko odmah nakon sastanka otrčati na Europski sud pravde u Luksemburgu i tužiti”, rekao je Rummenigge.

