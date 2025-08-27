Romano otkrio kakva je sudbina Luke Vuškovića

Najutjecajniji nogometni insajder otkrio je gdje će mladi hrvatski talent.
Prema pisanju Fabrizija Romana, Tottenham je Luku Vuškovića odlučio poslati na jednogodišnju posudbu u redove HSV-a, gdje bi trebao dobiti značajnu minutažu u Bundesligi.
”HSV Hamburg dobio je zeleno svjetlo od Tottenhama za dolazak Luke Vuškovića na posudbu.
Nema opcije otkupa, riječ je o čistoj posudbi jer ga u Tottenhamu vide kao ključni dio budućeg projekta”, napisao je Romano.
Podsjetimo, i njegov brat Mario, koji je trenutno pod suspenzijom, igrač je HSV-a.
