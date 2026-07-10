Romano: Borussia Dortmund dovodi mladog Hrvata iz Lokomotive

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(Photo by Ralf Treese/DeFodi Images) via Guliver Image

Njemački velikan Borussia Dortmund nastavlja svoju poznatu klupsku strategiju dovođenja najperspektivnijih mladih igrača današnjice, a najnovije pojačanje stiže iz Hrvatske.

Prema informacijama najpoznatijeg nogometnog insajdera Fabrizija Romana, klub iz Dortmunda postigao je dogovor o transferu 16-godišnjeg stopera Liama Claudea Kantéa iz Lokomotive.

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Romano je sinoć potvrdio ovaj transfer uz svoj prepoznatljivu rečenicu “Here we go!”, naglasivši kako je njemački klub uspješno svladao iznimno jaku konkurenciju nekoliko vodećih europskih teškaša. Posao je, prema njegovim izvorima, u potpunosti zaključen.

Iako mu je tek 16 godina, Kanté, koji je rođen u Zagrebu, uspio se nametnuti dominantnim nastupima u mlađim uzrasnim kategorijama te je član hrvatske U-16 reprezentativne selekcije. Nakon obavljenih liječničkih pregleda, uskoro bi trebao i službeno postati član njemačkog velikana.