Revolucija u njemačkom nogometu: Union Berlin imenovao prvu glavnu trenericu u povijesti Bundeslige

Union Berlin iznenadno se rastao s trenerom Steffenom Baumgartom nakon 1:3 u Heidenheimu. Izbornica U19 Marie-Louise Eta preuzima vodstvo do kraja sezone - postaje prva žena koja je trenerica prve momčadi u muškoj Bundesligi.
Union Berlin je izgubio 3:1 od Heidenheima, posljednjeg na ljestvici. Jedanaesta momčad još je uvijek sedam bodova udaljena od zone ispadanja na 16. mjestu.
Zadatak nije potpuno novi teritorij za Etu, koja će na ljeto preuzeti žensku momčad Berlina u Bundesligi. Ova 34-godišnjakinja je već bila uključena u Köpenickovu borbu za ostanak kao pomoćna trenerica od studenog 2023. do svibnja 2024.
“Oduševljen sam što je Marie-Louise Eta pristala privremeno preuzeti ovu ulogu prije nego što postane glavna trenerica profesionalne ženske momčadi ljeti, kako je planirano“, objasnio je Horst Heldt, generalni direktor u Union Berlinu. Ima „uvjerenje da ćemo s momčadi osvojiti odlučujuće bodove.”
Osim 54-godišnjeg Baumgarta, moraju otići i njegovi pomoćni treneri Danilo de Souza i Kevin McKenna.
“Do sada smo imali apsolutno razočaravajuću drugu polovicu sezone i ne dopuštamo da nas zaslijepi naš položaj na tablici: Naša situacija je i dalje prijeteća i hitno nam trebaju bodovi kako bismo osigurali ostanak u ligi“, najavio je Heldt.
“Dvije pobjede iz četrnaest utakmica od zimske pauze i performanse prikazane posljednjih tjedana ne daju nam uvjerenje da možemo preokrenuti trend u trenutnoj konstelaciji. Stoga smo odlučili sada krenuti ispočetka.“
Baumgartov kraj u Unionu također je iznenađenje jer su Berlinčani tek u siječnju prijevremeno produžili ugovor s bivšim igračem Uniona. Rođen u Rostocku, preuzeo je trenersku dužnost nakon Köpenicka početkom siječnja 2025. i prošle sezone ih je doveo do 13. mjesta.
