Real šalje mladu zvijezdu na posudbu?

(AP Photo/Bernat Armangue) / Guliver Images

Mlada brazilska zvijezda Endrick (19) pod Xabijem Alonsom ove sezone još nije upisala ni minute za Real Madrid.

Nakon ozljede tetive izgubio je povjerenje trenera pa sve glasnije kruže špekulacije o zimskoj posudbi.

Njemački novinar Florian Plettenberg s Sky Sportsa tvrdi da je Real otvoren za mogućnost da Endricka pošalje u Bundesligu, gdje ga želi Stuttgart, dok prema pisanju AS-a, klub koji ga dovede morao bi pokriti plaću od oko 1.7 milijuna eura za pola godine.

Interes pokazuju i Marseille, PSG te Juventus. Zbog jake konkurencije u napadu Reala, teško je očekivati da će uskoro dobiti priliku, a u Madridu strahuju da bi zbog manjka minutaže mogao propustiti Svjetsko prvenstvo i usporiti razvoj karijere.

