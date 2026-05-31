Rakitić uputio poruku Džeki: ‘Moraš ostati tamo. Moraš nastaviti davati puni gas’

Ivan Rakitić imao je poruku za Edina Džeku.
Rakitić, koji je i sam nosio dres Schalkea od 2007. do 2011. godine, u razgovoru za Sky Sport izravno se obratio Džeki, ističući njegovu važnost za momčad. Na poticaj novinara, uzeo je mikrofon i poslao jasnu poruku.
“Dragi Edine, što da ti kažem kao navijač Schalkea? Prije svega, veliko ti hvala što si povukao taj potez i što si nam pomogao da izborimo povratak u Bundesligu. Moraš ostati tamo. Moraš nastaviti davati puni gas i držati momke na okupu. Oni te slušaju”, poručio je Rakitić.
Bivši veznjak posebno je naglasio Džekin autoritet u svlačionici i njegov pozitivan utjecaj na mlađe igrače, koji su u njemu pronašli pravog vođu.
“Molim te, ostani još malo tamo. Vjerujem da te cijela Bundesliga voli. Hvala ti, Edine”, dodao je.
