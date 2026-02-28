Rakitić: Schalke će uvijek biti u mom srcu, želim im da se vrate u Bundesligu

Podijeli :

AP Photo/Michael Probst via Guliver

Ivan Rakitić trenutno je tehnički direktor Hajduka, a radi i kao ambasador La Lige.

Rakitić je u razgovoru za Sky Sport komentirao je Schalke za koji je nastupio.

“Naravno, svi želimo da se Schalke vrati u Bundesligu. Iskreno vjeruje da oni ne samo da pripadaju Bundesligi već da se mogu ponovo boriti i za vrh u najjačem rangu njemačkog nogometa”, poručio je Rakitić.

Osvrnuo se i na Edina Džeku koji je trenutno na posudbi u Schalkeu i ide mu i više nego dobro.

“Nedavno sam razgovarao s Edinom. Naravno, nevjerovatno sam sretan ne samo zbog Edina već zbog činjenice da stvari trenutno idu tako dobro u klubu, jednostavno se vidi da idu naprijed”, rekao je Rakitić pa dodao:

“Taj stadion, navijači, atmosfera koju prave… To je nestvarno. Želim treneru puno sreće. Edin bi trebao nastaviti igrati i nadam se da će dati još mnogo golova i da će vratiti Schalke u Bundesligu. Za mene će Schalke uvijek biti u srcu. Nevjerojatno sam ponosan što ponovno napreduju. Prošli su kroz težak period, a čak i mi koji nismo bili blizu kluba prethodnih godina smo sve to emotivno doživjeli.”

Pitali su ga i ima li ponuda za povratak u nogomet:

“To je teško. Sada igram samo padel”, rekao je Rakitić kroz smijeh.