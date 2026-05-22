Prva žena na klupi bundesligaša napustila klub nakon pet utakmica

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver Image

Union Berlin objavio je u petak da će novu sezonu voditi Mauro Lustrinelli. Pedesetogodišnji Švicarac dolazi na mjesto Marie-Louise Ete, koja je privremeno preuzela momčad nakon odlaska Steffena Baumgarta u travnju. Eta je pritom ispisala povijest kao prva žena koja je vodila mušku ekipu u Bundesliga i ostalim ligama Petice. U pet utakmica ostvarila je dvije pobjede, jedan remi i dva poraza.

Lustrinelli je kao trener vodio Thun od 2022. godine, a 2025. klub je pod njegovim vodstvom osvojio naslov u drugoj švicarskoj ligi i izborio promociju u elitni rang. Već u prvoj sezoni među najboljima stigao je i do naslova prvaka švicarske prve lige.

Direktor nogometa Uniona Horst Heldt istaknuo je kako je Lustrinelli posljednjih godina dokazao da zna razvijati i uspješno voditi momčadi. Dodao je da osvajanje naslova odmah nakon ulaska u viši rang potvrđuje njegove stručne i liderske kvalitete te izrazio zadovoljstvo budućom suradnjom.