Propao transfer Kramarićevog suigrača u Leipzig

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Reuters via Guliver

RB Leipzig se suočava s dva peha — veznjak "Bikova" Assan Ouedraogo propušta početak sezone zbog ozljede ramena, dok je ujedno propao i transfer napadača Hoffenheima Fisnika Asllanija.

Ouedraogo je zadobio ozljedu zglobne čahure desnog ramena tijekom priprema u Austriji pod vodstvom Martina Demichelisa. Nakon detaljnih pregleda i pažljivog razmatranja rezultata, odlučeno je da će se ozljeda njemačkog reprezentativca liječiti konzervativnom metodom, odnosno bez operativnog zahvata. Zbog toga RB Leipzig neće moći računati na 20-godišnjaka nekoliko tjedana.

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Leipzig 22. kolovoza gostuje kod Eintrachta iz Triera u prvom kolu Njemačkog kupa, dok sedam dana kasnije protiv Borussije Mönchengladbach otvara novu sezonu Bundeslige, koju i ove godine možete gledati samo u programu Sport Kluba.

Za Ouedraoga ovaj problem predstavlja još jedan frustrirajući splet okolnosti — kada je zdrav, na terenu briljira, no ozljede su postale sve učestalije. Središnji veznjak imao je tešku prvu sezonu u Leipzigu nakon dolaska iz Schalkea 2024. godine, obilježenu ozljedama koljena i komplikacijama s bedrenim mišićem zbog kojih je propustio veliki broj utakmica.

Prije početka prošle sezone postojala je neizvjesnost oko njegovog mjesta u momčadi, ali Assan je oduševio — nakon što se nametnuo kod tadašnjeg trenera Olea Wernera, u listopadu je dobio i prvi poziv u njemačku U-21 reprezentaciju, a potom bio i član seniorske selekcije na Svjetskom prvenstvu.

U međuvremenu, transfer napadača Hoffenheima Fisnika Asllanija u RB Leipzig neočekivano je propao. Razlog — Leipzig je promijenio stav nakon liječničkog pregleda 24-godišnjaka.

Asllani je u četvrtak doputovao u Leipzig na liječničke preglede nakon što su dva bundesligaška kluba već postigla dogovor o transferu. Prošle je sezone kao prva “devetka” Hoffenheima imao učinak od 11 golova i 8 asistencija, no za sada ostaje dio sastava koji vodi Christian Ilzer.