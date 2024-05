Predsjednik Uniona progovorio o otkazu Bjelici: ‘Komplicirana stvarnost’

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver Images

Predsjednik Union Berlina oglasio se oko otkaza Nenadu Bjelici.

Nenad Bjelica otkaz u Berlinu dobio je nakon poraza od Bochuma (3:4).

Predsjednik Uniona Dirk Zingler objasnio je takvu odluku.

“Naravno da je rezultat protiv Bochuma pridonio našoj odluci. Stvarnost je uvijek komplicirana. Ponekad igramo dobro i izgubimo. Drugi put igramo loše i pobjeđujemo. To je stvar samopouzdanja i to je složena odluka. U 20 godina na ovom poslu, nikada nisam dao zakletvu lojalnosti nekom zaposleniku. Ne mogu to učiniti.”

Bjelica je u Union došao 27. studenog 2023. i ostao do 6. svibnja 2024. Prije Uniona vodio je turski Trabzonspor.

