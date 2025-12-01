Poznati su parovi osmine finala kupa Njemačke

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Bayern München će otputovati u Berlin kako bi se u srijedu, u osmini finala Njemačkog kupa, suočio s Union Berlinom, jedinim njemačkim klubom koji im je ove sezone uzeo bodove.

Momčad Vincenta Kompanyja imala je gotovo savršen početak sezone s 18 pobjeda u 20 utakmica u svim natjecanjima, pretrpjevši samo jedan poraz – od Arsenala u Ligi prvaka (3:1).

POVEZANO VIDEO / Bayern u nadoknadi uspio doći do teške pobjede protiv St. Paulija

Nogometaši Bayerna su u Berlinu 8. studenoga odigrali 2:2, zahvaljujući pogotku Harryja Kanea u 93. minuti.

Bayern nije stigao do polufinala njemačkog kupa od svog 20. i posljednjeg trofeja 2020. godine.

U utorak je na programu još jedan zanimljiv dvoboj u ovoj fazi natjecanja, u kojem će Borussia Dortmund ugostiti Bayer Leverkusen, samo tri dana nakon pobjede protiv iste momčadi u gostima (2:1).

Parovi osmine finala Njemačkog kupa:

Utorak:

Hertha – Kaiserslautern (18:00)

Mönchengladbach – St. Pauli (18:00)

Leipzig – Magdeburg (21:00)

Dortmund – Leverkusen (21:00)

Srijeda:

Bochum – Stuttgart (18:00)

Freiburg – Darmstadt (18:00)

Hamburg – Kiel (20:45)

Union Berlin – Bayern München (20:45)