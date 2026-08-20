Njemački navijači najavljuju proteste: Ne žele VAR!

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Prvo kolo njemačkog nogometnog Kupa ovog vikenda moglo bi biti obilježeno protestima nekoliko navijačkih skupina zbog upotrebe video tehnologije tijekom utakmica.

Nova sezona njemačkog nogometa počinje u petak, kada će se bundesligaši Eintracht iz Frankfurta i Stuttgart, između ostalih, sastati s ekipama iz nižih rangova. Prvo kolo bit će nastavljeno tijekom vikenda i u ponedjeljak.

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U prvom kolu neće biti video pomoći sucima iz tehničkih i financijskih razloga, s obzirom na to da sudjeluju 64 ekipe, ali će VAR biti uveden od drugog kola i to prvi put ove sezone.

Novinska agencija DPA objavila je danas priopćenje za koje navodi da kruži među navijačima klubova koji sudjeluju u natjecanju, a u kojem se najavljuju protesti.

“Nogomet kakav bi trebao biti počinje upravo sada u prvom kolu Kupa bez VAR-a, a samim time autentičan, neposredan i pun emocija. Želimo da se takvo stanje trajno vrati i zato pozivamo na ukidanje video asistenta suca (VAR) u njemačkom nogometu“, navodi se u priopćenju.

“Dok nogomet počiva na intenzitetu i ritmu, tijek igre značajno trpi zbog dugotrajnih prekida. Također smo bolno svjesni da je VAR uništio neke od najemotivnijih trenutaka u igri. Čak i navijači koji su u početku bili otvoreni prema ovoj inovaciji i pozitivno je prihvatili, sada, nakon devet godina, priznaju da je VAR iz temelja promijenio karakter igre“, piše u priopćenju.

Navijači su i ranije prekidali utakmice u Njemačkoj koristeći teniske loptice ili pirotehnička sredstva. Finale njemačkog Kupa prošle sezone odigrano je pod oblakom dima zbog vatrometa koji su koristili navijači.

Ove sezone u Njemačkoj bit će proširene ovlasti video asistenta suca. VAR će moći intervenirati ako igrač bude isključen zbog drugog žutog kartona koji je neopravdano pokazan, kao i ispraviti suca ako je pogrešnom igraču pokazan žuti ili crveni karton.

Međutim, za razliku od Svjetskog prvenstva, VAR neće intervenirati u situacijama kada je korner pogrešno dosuđen.