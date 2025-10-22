Ništa od Hajduka? Nijemci: Sahiti uopće ne razmišlja o odlasku iz HSV-a

Podijeli :

Eibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrn via Guliver

Hajduk je iskazao interes za povratkom Emira Sahitija, ali čini se da od toga neće biti ništa.

Njemački 24Sport tako tvrdi da Sahiti uopće ne razmišlja o odlasku i kako se nastoji izboriti za mjesto u momčadi.

Sahiti je posljednji nastup za HSV imao još u kolovozu, i to u gradskom derbiju protiv St. Paulija. Trener Merlin Polzin uopće ne računa na njega, a na mjesto krilnog napadača smjestio je Rayana Philippea koji je izgurao Sahitija van momčadi.

Podsjetimo, Sahiti je u Hajduku bio od 2018. do 2024. godine te je u 121 utakmici upisao 18 golova i 16 asistencija.