Niko Kovač u Dortmund dovodi igrača Manchester Uniteda?

Borussia Dortmund dogodine će vrlo vjerojatno nastupiti u Ligi prvaka, a takvi dobri nastupi u Bundesligi natjerali su čelnike da na klupi ostave hrvatskog trenera Niku Kovača.

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije već je počeo slagati roster za sljedeću sezonu pa tako njemački Sky Sports već piše o novom pojačanju Borussije.

Florian Plettenberg piše kako je BVB zagrizao za Jadona Sancha, igrača Aston Ville na posudbi iz Manchester Uniteda.

Povremeni engleski reprezentativac već je bio u Dortmundu od 2017. godine do 2021. kada je preselio u Manchester United iz kojeg se 2024. godine vratio na posudbu. Nakon toga se Sancho nije uspio nametnuti u Chelseaju, Manchester Unitedu, ali ni u Aston Villi gdje je uglavnom opcija s klupe.

Službena ponuda još nije poslana, no odrađeni su važni razgovori oko njegovog prelaska u Dortmund. Kovač je dao zeleno svjetlo i Sancho bi ovo ljeto mogao ponovno obući žuto-crni dres Borussije.