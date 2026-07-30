Niko Kovač šokirao igrače čudnom preporukom na pripremama

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Borussia Dortmund odrađuje zahtjevne pripreme u Japanu, gdje se igrači uz intenzivne treninge moraju nositi i s ekstremnim vremenskim uvjetima. Trener Niko Kovač zato je posegnuo za neuobičajenim rješenjem kako bi svojoj momčadi olakšao prilagodbu.

Zbog visokih temperatura koje dosežu 38 stupnjeva Celzijevih i vlage zraka od čak 85 posto, Kovač je igračima preporučio da ne odlaze na spavanje prije dva sata ujutro, prenosi njemački Bild. Cilj takvog rasporeda nije samo lakše podnošenje uvjeta u Japanu, nego i smanjenje posljedica jet laga nakon povratka u Njemačku, s obzirom na to da je Tokio sedam sati ispred njemačkog vremena.

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Tom planu prilagođen je i dnevni raspored momčadi. Večera se poslužuje neposredno prije ponoći, dok je doručak tek oko 13 sati.

Koliko su uvjeti zahtjevni pokazao je i mladi Samuele Inacio. Tijekom medijskih obaveza u jednom trgovačkom centru 18-godišnji nogometaš morao je nakratko prekinuti razgovor jer mu je znoj ulazio u oči, pa je nastavio tek nakon što je dobio maramicu.

Nakon prijateljskog poraza od Cereza Osake (0:1) i kratkog leta do Tokija, igrači su na počinak otišli tek oko tri sata ujutro. Unatoč napornom ritmu, njemački mediji ističu da je zajednički boravak u takvim uvjetima dodatno zbližio momčad, što bi Borussiji moglo biti od koristi u nadolazećoj sezoni.