Niko Kovač ovog ljeta ide na Emirates, ubrzo će stići potvrda i za Baturinu?

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David Klein Sportimage via Guliver Image

U petak popodne je aktualni prvak Premier lige Arsenal objavio kako će u kolovozu na svom tradicionalnom Emirates Cupu ugostiti Borussiju Dortmundu koju vodi Niko Kovač.

Službena je to potvrda onoga što se nagađalo u posljednjih nekoliko dana. X profil HandofArsenal koji je upućen u djelovanja kluba već je najavio kako Arsenal na ovom prijateljskom turniru namjerava ugostiti Borussiju Dortmund i još jednu momčad.

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Spomenuo je kako je riječ o talijanskom hit klubu Comu kojega vodi bivši kapetan Arsenala Cesc Fabregas i koji je ove sezone izborio povijesni plasman u Ligu prvaka osvajanjem četvrtog mjesta u Serie A. Za Como igraju i dvojica Hrvata Martin Baturina i Ivan Smolčić koji su dali svoj doprinos u odličnoj sezoni.

Ubrzo bi londonski klub trebao potvrditi i prijateljsku utakmicu s Comom pa bi Emirates ovoga ljeta trebao imati dašak hrvatskog nogometa.