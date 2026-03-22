Niko Kovač otkrio kako je inicirao preokret Dortmunda: ‘Bio sam jasan’

Guliver Image

Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, na domaćem je terenu svladala Hamburger SV rezultatom 3:2 u susretu 27. kola Bundeslige. Gosti su nakon prvog poluvremena imali velikih 2:0 zahvaljujući golovima Philipa Otelea u 19. minuti i Alberta Sambija Lokonge u 38. minuti. Dortmund je u završnici prvog dijela imao priliku smanjiti zaostatak, ali Felix Nmecha nije iskoristio jedanaesterac.

U nastavku susreta uslijedio je potpuni preokret, a Kovač je promijenio izvođača kaznenih udaraca. Odgovornost je preuzeo Ramy Bensebaini, koji je u drugom poluvremenu dvaput bio precizan s bijele točke. Uz to, pogodak za Dortmund postigao je i Serhou Guirassy. Za HSV je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Luka Vušković. Dortmund je ostao na drugom mjestu ljestvice, s devet bodova zaostatka za Bayernom, a do kraja sezone preostalo je još sedam kola.

S obzirom na veliku promjenu u igri nakon odmora i tri gola u samo 11 minuta, novinari su pitali Kovača što je rekao igračima na poluvremenu.

“Bio sam jasan”, odgovorio je Kovač i nastavio: “Nije to bila nimalo dobra predstava. Mislim da ne možete nikoga izdvojiti ili reći da je jedan igrač bio malo bolji od drugog.”

U drugom dijelu Dortmund je izgledao potpuno drugačije, dok HSV u tih 45 minuta nije uspio ozbiljnije zaprijetiti niti dotaknuti loptu u protivničkom kaznenom prostoru.

“Ako zaostajete 0:2 i pobijedite 3:2, puno ste stvari na kraju napravili kako treba. Ali naravno, to bih volio od prve minute”, komentirao je Kovač.

Zanimljivo, Borussia je prvi put u jednoj utakmici dobila čak tri jedanaesterca. Dok je Nmecha promašio prvi pokušaj pred kraj prvog poluvremena, Bensebaini je u nastavku sigurno realizirao oba svoja udarca. Kovač, međutim, nije gledao nijedan od tih penala. “Prekinuo sam tu naviku”, otkrio je trener Dortmunda.