Nijemci se raspisali: Riera je pred otkazom u Bundesligi

DeFodi Images via Guliver

Albert Riera našao se pred novim prijevremenim odlaskom. Nakon neuspješne francuske epizode u Bordeauxu vratio se u Celje, a sada mu se slična priča sprema i u Eintrachtu Frankfurt.

Španjolac je na klupu njemačkog prvoligaša sjeo početkom godine, no čini se da je njegova bundesligaška epizoda već nakon nekoliko mjeseci praktički gotova. Prema pisanju njemačkih medija, njegova je sudbina nakon posljednjeg poraza od Hamburga (1:2) više-manje zapečaćena.

Uprava Eintrachta nakon novog posrtaja sazvala je krizni sastanak na kojem se raspravljalo o budućnosti bivšeg trenera Olimpije i Celja. Riera bi momčad trebao voditi barem još u petak protiv Borussije Dortmund, ali samo zato što sportski direktor Markusa Kröschea u tako kratkom roku ne želi tražiti privremeno rješenje za posljednje dvije utakmice sezone.

Pri odluci da Španjolac zasad ostane na klupi riječ je imao i kapetan Robin Koch, no to ne bi trebalo promijeniti širu sliku. Njemački Bild piše da je već jasno: Španjolac nakon završetka sezone više neće biti trener Eintrachta.

Razlozi nisu samo rezultatski. Rieri su navodno naštetili i napeti odnosi unutar svlačionice te njegovi istupi u javnosti, zbog kojih je već više puta privukao dodatnu pozornost.

U Frankfurtu se tako već okreću ljetu. Među mogućim nasljednicima spominju se klupska legenda Alex Meier, iskusni Friedhelm Funkel i Adi Hütter, koji je u Eintrachtu već ostavio snažan trag.