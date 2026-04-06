Nijemci plasirali ‘bombu’: Real Madrid ‘bacio oko’ na hrvatskog reprezentativca?!

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Pred četvrtfinalni okršaj u Ligi prvaka između Real Madrida i Bayerna na Bernabeuu, Nijemci su iznijeli zanimljiva šuškanja.

Real Madrid pomno prati hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića kao dio plana obnove obrambene linije, piše Fussball Daten.

U Madridu razmišljaju o razdoblju nakon Danija Carvajala, koji je godinama bio standardan izbor na desnom beku. Upravo zato traže dugoročno rješenje, a Stanišić se nameće kao vrlo zanimljiva opcija.

Navodno su Realovi skauti detaljno pratili Stanišića u utakmicama Lige prvaka i Bundeslige te su mu dali najviše ocjene.

Ali, Bayern Stanišića vidi kao vlastiti proizvod i jednog od “lidera budućnosti”, zbog čega klub kategorički odbija ideju o njegovoj prodaji.

Stanišić s Bavarcima ima ugovor koji traje do 30. lipnja 2029. godine pa je i to dodatan plus za bavarski klub. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje na oko 32 milijuna eura, a navodi se kako bi Real morao ponuditi najmanje 40 do 45 milijuna eura.

Službena ponuda Reala prema Bayernu nije poslana.