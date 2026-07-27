Nijemci otkrili kada se Kramarić vraća na teren

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, ponajbolji igrač Hoffenheima Andrej Kramarić morat će propustiti sam početak nove sezone.

Hrvatski reprezentativac podvrgnut je operativnom zahvatu u aduktornom području, s kojim je probleme vukao još od proljeća.

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Trener njemačkog prvoligaša Christian Ilzer potvrdio je kako je zahvat bio neizbježan:

“Operacija je bila hitno potrebna. Taj problem vuče još od proljeća, ali je odlučio odgoditi zahvat kako bi odradio Svjetsko prvenstvo i pomogao reprezentaciji. Sada se oporavlja u domovini. Izuzetno je važno da nakon Mundijala odmori i glavu, a to je najbolje učiniti uz obitelj u Hrvatskoj.”

Prema pisanju Kickera, Kramarić se trenutačno nalazi u ranoj fazi rehabilitacije te radi na laganoj mobilizaciji i hidroterapiji. Momčadi bi se trebao priključiti tek nakon završetka pripremnog kampa u Austriji, što znači da će ozbiljniji trenažni proces započeti tek sredinom kolovoza.

Liječničke procjene govore kako 35-godišnji napadač sigurno neće biti spreman za otvaranje sezone i utakmicu DFB-Pokala protiv Auea (22. kolovoza), kao ni za prvo kolo Bundeslige protiv Kölna tjedan dana poslije. Očekuje se da bi se u puni pogon mogao vratiti tek nakon prve reprezentativne stanke početkom rujna.