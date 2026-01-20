Nijemci: Niko Kovač je velika želja Manchester Uniteda

Podijeli :

Guliver Image

Nakon što je početkom siječnja Portugalac Ruben Amorim smijenjen poslije tek 14 mjeseci na klupi, Manchester United ponovno traži trajno rješenje za poziciju menadžera. Momčad s Old Trafforda trenutačno vodi klupska legenda Michael Carrick u privremenoj ulozi, dok uprava već intenzivno radi na imenovanju stalnog trenera za ljeto 2026. godine. Kako navode ugledni engleski i njemački mediji, ponajprije Sky Sport, prvo ime na listi želja je Niko Kovač.

Prema informacijama iz Njemačke, ne radi se samo o nagađanjima, već su u Unitedu već poduzeti konkretni koraci. Navodno su se raspitivali o Kovačevu statusu u Borussiji Dortmund, a važnu ulogu u cijelom procesu ima tehnički direktor Christopher Vivell. Kao dobar poznavatelj njemačkog tržišta, on navodno održava izravni kontakt s hrvatskim trenerom. Na Old Traffordu u Kovaču vide stručnjaka koji može uvesti red, disciplinu i jasnu strukturu nakon razdoblja nestabilnosti.

Kovač je u siječnju 2025. preuzeo Borussiju Dortmund u vrlo zahtjevnom trenutku, kada je momčad bila tek na 11. mjestu Bundeslige. Izvrsnim završetkom sezone podigao je klub do četvrte pozicije i osigurao plasman u Ligu prvaka, a u aktualnoj sezoni Borussia se nalazi visoko na drugom mjestu. Zbog odličnih rezultata, uprava kluba mu je u kolovozu produžila ugovor do 2027. godine.

Unatoč tome, Kovačeva velika ambicija je rad u Premier ligi, što potvrđuju i ljudi iz njegova okruženja. Njegovo se ime i ranije povezivalo s engleskim klubovima – bio je u konkurenciji za klupu Chelseaja, dok mu je Tottenham prije nekoliko godina ponudio konkretan ugovor u vrijeme kada je vodio Monaco. Tada je ponudu odbio kako bi dovršio započeti projekt, što dodatno govori o njegovoj profesionalnosti i principijelnosti, cijenjenoj u Engleskoj.

Iako je trenutačno potpuno fokusiran na posao u Dortmundu, ponuda kluba poput Manchester Uniteda teško se može ignorirati. Dok se u Njemačkoj često raspravlja o estetici njegove pragmatične igre, na Otoku se upravo takav pristup, usmjeren na rezultat i pobjednički mentalitet, smatra idealnim za povratak Crvenih vragova u vrh engleskog i europskog nogometa. Sve upućuje na to da je samo pitanje vremena kada će bivši hrvatski izbornik preuzeti neku momčad iz Premier lige.