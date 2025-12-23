Nijemci i Francuzi žele Vlašića, no Torino ima plan kako ga zadržati

U posljednjih sedam nastupa za klub i reprezentaciju zabio je šest golova i dodao dvije asistencije, što nije prošlo nezapaženo na europskom tržištu uoči zimskog prijelaznog roka.

Vlašić briljira u Serie A, zabio je treću utakmicu zaredom u novoj pobjedi Torina

Kako piše talijanski Tuttosport, Eintracht Frankfurt vidi ga kao potencijalnu zamjenu za Marija Götzea, no najkonkretniji je bio Monaco. Klub iz Kneževine, sudionik Lige prvaka, već je preko posrednika kontaktirao Torino, ali zasad bez konkretnog pomaka.

Unatoč interesu, Torino je odlučio zadržati Vlašića te planira aktivirati opciju produljenja ugovora do 2028. godine, uz povišicu, čime jasno poručuje da hrvatski reprezentativac nije na prodaju.

Njegova forma odlična je vijest i za izbornika Zlatka Dalića uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.