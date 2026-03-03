Nijemci: Dinamo je zainteresiran za hrvatskog stopera iz Cvajte

Podijeli :

Dinamo je jedan od zainteresiranih.

Hrvatski stoper Matej Maglica igra u momčadi 2. Bundeslige, Darmstadtu. Kako donosi Sky Germany, za njega je zainteresirano nekoliko klubova iz Bundeslige, ali i Dinamo.

Maglica s Darmstadtom ima ugovor do 2027. godine, a klub razmatra mogućnost produljenja suradnje. Ipak, konkretni pregovori zasad još nisu započeli.

Magliga je rođen u Slavonskom Brodu, ali je več sa 17 godina otišao u Njemačku i gradio je tamo karijeru, a jedno je vrijeme proveo i u Švicarskoj.

Maglica je u sezoni 2023./24. upisao 26 nastupa u Bundesligi u dresu Darmstadta, što mu daje dodatnu težinu na tržištu. Prema Transfermarktu vrijedi 800 tisuća eura.

