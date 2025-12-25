Nevjerojatne scene u klubu Josipa Juranovića, pogledajte kako 28 500 navijača slavi Božić!

Podijeli :

Guliver Image

Predivne scene ponovno stižu iz Berlina, gdje su se navijači Uniona po 23. put na Božić okupili na stadionu An der Alten Försterei.

Navijači kluba u kojem igra i naš Josip Juranović tako su nastavili tradicionalni događaj “Weihnachtssingen” na kojem zajedno na stadionu pjevaju božićne pjesme.

Kako je objavio Union, 28 500 ulaznica rasprodano je u rekordnom roku, a navijači su za News 5 potvrdili koliko im događaj znači.

“Mnogi drugi ljudi ovdje na stadionu vjerojatno bi rekli da je to postalo dio tradicije. Nama je ovo prvi put da smo na božićnom zajedničkom pjevanju, prvi put nakon pet godina uspjeli smo doći do ulaznica”, rekao je jedan mladić, dok druga posjetiteljica potvrđuje:

“Ovo označava početak božićne sezone. Ovdje se održava već 23 godine. Atmosfera, način na koji je sve preneseno, jednostavno je sjajan.”