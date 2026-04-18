VIDEO / Neslavan početak prve trenerice u povijesti Bundeslige: Njen Union izgubio je od Majerovog Wolfsburga

Marie-Louise Eta nedavno je postala prva trenerica koja je preuzela ekipu u muškoj Bundesligi, a u subotu dobila je priliku za debi u Union Berlinu. U glavnom gradu Njemačke ugostili su pretposljednji Wolfsburg Lovre Majera te su upisali neočekivani poraz od 2:1.

Već u 11. minuti je Patrick Wimmer zabio za 1:0, a Vukovi su prednost povećali na samom početku drugog dijela kada je Dženan Pejčinović pogodio za 2:0.

Do kraja susreta je Union smanjio golom Olivera Burkea u 86. minuti. Povratak ipak nisu uspjeli režirati pa je Wolfsburg slavio s 2:1. Lovro Majer ostao je na klupi Wolfsburga, a Josip Juranović isto je učinio u berlinskom klubu.

Ovim slavljem Wolfsburg je upisao važne bodove u borbi za ostanak. Iskoristili su remi St. Paulija protiv Kolna te su im se primaknuli na dva boda četiri kola prije kraja. St. Pauli drži 16. mjesto u Bundesligi, a to ne garantira spas jer će za ostanak razigravati s trećeplasiranom ekipom iz 2. Bundeslige.

Wolfsburgu 15. mjesto bježi šest bodova (Borussia Monchengladbach) i to s utakmicom više koju će Monchengladbach nadoknaditi protiv Mainza čiji su igrači umorni od nastupa u Konferencijskoj ligi gdje su ispali od francuskog Strasbourga.

