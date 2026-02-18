Nećak nekadašnjeg Vatrenog asistirao u četvrtfinalu njemačkog Kupa

Podijeli :

U srijedu popodne odigrala se posljednja utakmica četvrtfinala DFB-Pokala za juniore. Snage su odmjerile U-19 ekipe Eintracht Frankfurta i FC Kolna, a u tom susretu je jednu od glavnih uloga imao nećak nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca Ive Iličevića.

U porazu Eintrachta od 2:1 je mladi Niko Iličević upisao asistenciju za gol Grka Leonidasa Iliasa Tsiokosa. Taj pogodak pao je u 24. minuti susreta, a do kraja poluvremena su gosti iz Kolna imali priliku izjednačiti, ali je Fynn Schenten, igrač s iskustvom seniorske Bundeslige, promašio kazneni udarac.

No, Koln nije očajavao te su u 52. minuti preko Marokanca Ariana Romersa izjednačili na 1:1, a onda su pet minuta kasnije golom Assada Kotya-Fofane potpuno preokrenuli susret i poveli s 2:1.

Inače, mladi Niko Iličević ima samo 15 godina i prema pisanjima brojnih stranih medija, prati ga pola Europe, ali i Hrvatski nogometni savez.

Nećak Ive Iličevića, koji je u dresu Hrvatske upisao osam nastupa, zasad se odlučio za Njemačku, ali ne isključuje se mogućnost da mladi Niko obuče dres s kockastim uzorkom na sebi.

U ovoj fazi njemačkog Kupa na semafor se upisao i 17-godišnji Niko Horvat. On je u porazu Borussije Monchengladbach zabio gol u porazu od 4:3 protiv Stuttgarta. On se, za razliku od Iličevića, odlučio za Hrvatsku te je nastupao na Svjetskom prvenstvu reprezentacija do 17 godina.