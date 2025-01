Navijači Borussije Dortmund shrvani, preminula je legenda s kojom su osvojilli Ligu prvaka

Dortmundska Borussia je službeno obznanila kako je u 60. godini preminuo Wolfgang de Beer, nekadašnji vratar uglednog njemačkog kluba.

Profesionalnu karijeru De Beer je počeo u Duisburgu gdje je branio od 1981. do 1986. godine, a potom je sve do 2001. bio golman Borussije. I nakon odlaska u sportsku mirovinu ostao je u Dortmundu jer je prvo bio trener vratara do 2018., a potom je radio kao čelnik odjela za odnose s navijačima.

Bio je član momčadi Borussije koja je 1997. godine osvojila naslov pobjednika Lige prvaka finalnim slavljem 3-1 protiv Juventusa. Po dolasku u Borussiju bio je prvi klupski vratar, a potom je uglavnom bio rezerva Stefanu Klosu.

Uz pehar Lige prvaka De Beer je s Borussijom dva puta bio pobjednik Bundeslige, 1995. i 1996. godine.