Nastavlja se rat za Šeška: Nakon Newcastlea i Manchester poslao poboljšanu ponudu

Benjamin Šeško na meti je dva premierligaška kluba koji već neko vrijeme "ratuju" oko njega. U ponedjeljak navečer je poboljšanu ponudu za Slovenca poslao Newcastle, no ubrzo je stigao odgovor Crvenih vragova koji su u utorak također pokazali da ne namjeravaju odustati.

Prva ponuda Newcastlea bila je 75 milijuna eura plus pet milijuna u bonusima što je njemačkom klubu bilo premalo. Svrake su nakon toga poslale poboljšanu ponudu od 80 milijuna eura i dodatne bonuse za koje engleski novinar David Ornstein nije otkrio cifru.

Nakon ponude Newcastlea odgovor je stigao i od Manchester Uniteda. Kako javlja isti novinar, Manchester je u utorak poslao ponudu od 75 milijuna eura i 10 milijuna eura bonusa. Ako su Svrake u svojoj novoj ponudi ostavili jednak iznos bonusa (pet milijuna), onda je za očekivati kako će se RB Leipzigu više svidjeti ponuda Crvenih vragova.

No, u Njemačkoj još vagaju te klubovi čekaju na odgovor Leipziga. Ne važe samo Leipzig, već i Šeško. Kroz cijelo razdoblje pregovora on nije jasno dao odluku u koji klub želi ići. Slovenac je prvotno rekao da mu je želja United, no nije bio siguran može li Manchester zadovoljiti apetite njegovog trenutnog kluba.

Rasplet ove situacije bit će poznat u sljedećim danima, a klubovima bi se moglo početi žuriti jer za manje od dva tjedan počinje nova sezona Premier lige.