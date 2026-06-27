Napadač Vatrenih pred transferom? Želi ga španjolski velikan

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AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

U trenucima kada se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za ključni dvoboj protiv Gane na Svjetskom prvenstvu, s transfernog tržišta stiže senzacionalna vijest o potencijalnom angažmanu jednog od napadača Vatrenih.

Prema pisanju španjolskih medija, Real Betis ozbiljno je zainteresiran za dovođenje 23-godišnjeg hrvatskog napadača Igora Matanovića.

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Čelnici kluba iz Seville, popularni Verdiblancosi, aktivno razmatraju nekoliko opcija za osnaživanje napada, a na stolu je čak i mogućnost potpisivanja dvojice novih ofenzivnih rješenja.

U tom kontekstu, Matanović se profilirao kao idealna meta za momčad Manuela Pellegrinija jer bi svojom robusnošću i profilom donio potpuno novu dimenziju igri momčadi s Benito Villamarína. prenosi španjolski ElDesmarque

Iako se tržišna vrijednost hrvatskog reprezentativca trenutačno procjenjuje na iznos koji premašuje 20 milijuna eura, Real Betis ima snažan adut u pregovorima. Naime, privlačnost igranja u Ligi prvaka, koju je Betis osigurao za nadolazeću sezonu, jedan je od ključnih faktora koji bi mogli presuditi u korist španjolskog kluba i privući napadača Vatrenih u La Ligu.