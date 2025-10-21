Nakon pobjede u Der Klassikeru, Kompany dobio sjajan poklon od Bayerna

Podijeli :

Njemački nogometni prvak Bayern i njegov trener Vincent Kompany produljili su ugovor do 2029. godine objavio je bavarski klub.

“Osjećam se kao da sam jako dugo u klubu. Dosad je rad u Bayernu bio sjajno iskustvo. Imamo odlično zajedničko putovanje i uz naporan rad nadam se još brojnim uspjesima“, rekao je 39-godišnji belgijski strateg Kompany koji je u Bayern došao 2024. godine. Imao je valjani ugovor do 2027., a sada ga je produljio na dodatne dvije godine.

Kompany je po dolasku u Bayern odmah osvojio naslov prvaka Bundeslige, a i ovu sezonu njegova je momčad otvorila na sjajan način. U 11 utakmica u svim natjecanjima ima svih 11 pobjeda. Nedavno su u Bundesligi pobijedili Borussiju (D) u velikom derbiju s 2:1 i u prvenstvu imaju svih sedam pobjeda. Bayern bilježi i savršen početak natjecanja u Ligi prvaka.

Igračku karijeru Kompany je počeo i završio u Anderlechtu, a upravo je u tom briselskom klubu krenuo i s trenerskom karijerom. Prije Bayerna još je kao strateg radio u Burnleyju. Kao igrač najdublji je pečat ostavio u Manchester Cityju čiji je dres nosio od 2008. do 2019. godine.

