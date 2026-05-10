Najava oproštaja od Hamburga? Pogledajte što je Vušković objavio nakon pobjede

HSV je u 33. kolu njemačke Bundeslige na domaćem terenu pobijedio Freiburg s 3:2, a utakmicu su obilježili hrvatski nogometaši.
Naime, Luka Vušković je zabio jedan gol za HSV, i to iz slobodnog udarca, dok je oba pogotka za gostujući sastav zabio Igor Matanović.
Ipak je nekako Vušković bio u prvom planu na stadionu Volkspark s obzirom da se potencijačno oprašta od HSV-a. Naime, hrvatski stoper u Hamburgu igra kao posuđeni nogometaš londonskog Tottenhama, a posudba mu istječe na kraju sezone.
Tek po povratku sa Svjetskog prvenstva s Hrvatskom će znati u kojem će klubu nastaviti karijeru sljedeće sezone.
“Posljednja domaća utakmica sezone pred ovim nevjerojatnim navijačima! Hvala za svako veselje, svaku pjesmu, svaki trenutak. Hamburg će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu”, objavio je Vušković na Instagramu nakon utakmice.
