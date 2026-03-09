Mladi Vatreni nakon prvijenca u Bundesligi: ‘Ne postoji ljepše mjesto za zabiti gol’

Podijeli :

U 25. kolu njemačke Bundeslige Werder Bremen je na gostovanju kod Union Berlina slavio s 4:1, a najveća priča za hrvatske ljubitelje nogometa bio je posljednji gol na utakmici.

Tada je 18-godišnji Patrice Čović u svom 13. nastupu u Bundesligi napokon zabio svoj prvijenac za Werder. On je dobivao minute na kapaljku te je tek dva puta startao za kultnu njemačku momčad. Sada je napokon iskoristio svoju priliku te je zabio svoj prvi gol u jednoj od najjačih liga svijeta. Čović je inače redoviti član mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije te jedan od većih hrvatskih talenata.

“Za mene ne postoji ljepše mjesto za zabijanje golova”, poručio je Čović.

“Hertha mi je još uvijek u srcu. Zato zabiti Unionu, to je jednostavno nevjerojatno.”

Na tribinama je bio i njegov otac Ante Čović, bivši igrač i trener Herthe, koji nije mogao sakriti emocije te je brisao suze.

“Neizmjerno mi je drago zbog njega što je kao dečko iz Berlina baš u Berlinu postigao svoj prvi profesionalni pogodak”, rekao je sportski direktor Werdera Clemens Fritz.

Hrvatski U-19 reprezentativac veći dio sezone provodi na klupi zbog jake konkurencije u veznom redu.

“To mi teško pada. Vrlo sam ambiciozan i želim igrati svaku utakmicu”, rekao je Čović.

No, svjestan je situacije i ima jasan plan. S jedne strane, želi učiti od iskusnijih suigrača poput Jensa Stagea i Romana Schmida.

“Postoje stvari koje još moram poboljšati, a oni to već rade izvrsno. Moram dobrim nastupima dati treneru do znanja da mi može vjerovati.”

