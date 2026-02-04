Mladi hrvatski reprezentativac dobio novog trenera u bundesligaškom klubu

Podijeli :

Njemački nogometni stručnjak Daniel Thioune (51) imenovan je trenerom Werdera iz Bremena, objavili su srijedu njemački mediji.

Thioune je na trenerskoj klupi Werdera naslijedio Horsta Steffena, koji je proteklog vikenda dobio otkaz nakon niza od deset utakmica bez pobjede u Bundesligi.

Werder je ove sezone ostvario samo četiri pobjede u 20 ligaških utakmica i nalazi na 15. mjestu Bundeslige. Samo bod ga dijeli od 16. pozicije koja vodi u razigravanje za opstanak u Bundesligi, a na kojoj se trenutno nalazi Mainz.

Thioune je bio bez posla od listopada prošle godine, kada je smijenjen s mjesta trenera drugoligaša Fortune iz Düsseldorfa. Prije toga vodio je Hambuger SV.

U Werderu igra i mladi hrvatski reprezentativac Patrice Čović koji se nije naigrao u ovoj sezoni.