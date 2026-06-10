Mladi Hrvat napušta Bayern: Odlazi kod Vatrenog u Italiju

Ljubo Puljić, U-19 hrvatski reprezentativac i bivši junior Osijeka, pred odlaskom je iz Bayerna II.
Prema pisanju uglednog talijanskog stručnjaka za transfere Fabrizija Romana, 19-godišnji Puljić odlučio je napustiti Bayern i otići u Italiju.
Atalanta je, prema njegovim navodima, na korak do dovođenja hrvatskog stopera, koji stiže iz Bayernove druge momčadi.
“Dogovoren je potpis ugovora na četiri godine”, piše Romano i dodaje: “Hrvatski U-19 centralni branič potpisuje s Atalantom s mogućnosti produljenja ugovora na još jednu godinu.”
Puljić je izdanak nogometne škole Osijeka, u kojoj je bio do 2023. godine kada je prodan u Bayern za 2.8 milijuna eura. Za bavarskog velikana igrao je za juniore i za drugu momčad u četvrtom rangu njemačkog nogometa.
U Bergamu će ga dočekati hrvatski reprezentativac Mario Pašalić te novi trener na klupi, Maurizio Sarri.
🚨⚫️🔵 Atalanta are closing in on deal to sign Ljubo Puljic from FC Bayern II. Four year contract agreed.
Croatian U19 centre back to join Atalanta also with +1 year option to extend included. 🇭🇷 pic.twitter.com/On6RMW1UWM
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026
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