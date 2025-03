Medić otvorio dušu nakon prvijenca u Bundesligi: ‘Reprezentacija je san, a tatina snaga u bolesti me motivira’

Podijeli :

Jakov Medić je u 25. kolu Bundeslige zabio prvijenac za Bochum u njemačkom prvenstvu gdje se nalazi na posudbi iz Ajaxa.

Nakon velike utakmice i posebnog trenutka, Medić je dao vrlo emotivan intervju za SN. Otkrio je da sanja zaigrati za reprezentaciju, ali i velike zdravstvene probleme svog oca.

“Reprezentacija je za mene neostvareni san. Biti u krugu tih igrača koji su svi kvalitetni nešto je najveće. Na tome radim, svaki dan se borim da obučen naš nacionalni dres. Kad će se to dogoditi ne znam, spreman sam, treniram za to. Čekam da dođe vrijeme“, rekao je Medić te nastavio o svom uzoru – ocu:

“Najveći uzor mi je tata, koji pati od teških bolova kakve rijetko koji čovjek doživi. Jako se muči već godinama, prošao sam to s njim, kad ga vidim s tim bolovima i kako svaki dan ide naprijed, on je za mene najveći uzor. Daje mi motivaciju i snagu da mi ništa ne bude teško jer sam zdrav i Bog mi je dao da radim što najviše volim: igram nogomet. Katolik sam, Bog mi daje snage. Živim sam, pa moram kroz neke stvari prolaziti sam. To me također izgradilo u jaku i čvrstu osobu.”

Jakovov otac Andro boluje od neuralgije trigeminusa.

“To je bol koja dolazi od moždanog živca, najjača koja postoji kod čovjeka, medicina ne zna koji je uzrok i vjerojatno nikad neće otkriti. Ljudi obično završe na psihijatriji, kažu da su to tisuću puta jači bolovi nego kad te boli zub. Ne možete jesti, piti, ništa…

To su sijevajući bolovi po minutu i vraćaju se… Tata je bio na nekoliko operacija, Bog mu daje snage da to trpi. Kad se pojavi zna ga držati tri-četiri mjeseca, pa prestati, te se opet vratiti. Zadnjih nekoliko mjeseci imali smo teško razdoblje jer ponovno je imao bolove, sada mu je bolje. Kad vidim što prolazi, meni je istrčati na teren i igrati nogomet kao hobi. Posao, ali i užitak. Dobro se nosim s pritiskom. Snagu i motivaciju vučem iz drugih stvari u životu“, objašnjava hrvatski nogometaš.