Matanovićev Freiburg primio gol u 120. minuti i ostao bez finala DFB-Pokala

(Photo by DeFodi Images) via Guliver Image

U srijedu navečer Bayern Munchen je minimalnom pobjedom od 1:0 protiv Bayer Leverkusena izborio finale DFB-Pokala, a u četvrtak im se tamo pridružio Stuttgart koji je s 2:1 nakon 120 minuta slavio protiv Freiburga Igora Matanovića.

Freiburg je do vodstva u Stuttgartu stigao u 28. minuti kada je za 1:0 pogodio Maximilian Eggestein, igrač koji je osigurao pobjedu za vikend u Bundesligi protiv Heidenheima.

Hoće li Bayern osvojiti apsolutno sve? Stanišić i družina u finalu Kupa

Tu prednost je Freiburg čuvao sve 70. minute kada je Deniz Undav pogodio za 1:1. Još je devet minuta ranije Stuttgart preko Angela Stillera došao do gola, ali taj pogodak poništen je zbog zaleđa.

Nakon gola za poravnanje do isteka 90 minuta nije bilo golova te se otišlo u dodatnih 30 minuta. Netom prije odlaska u produžetke igru je napustio hrvatski reprezentativac Igor Matanović koji je u 74. minuti zaradio i žuti karton.

U produžecima nije bilo golova sve do 120. minute pa se činilo da će se otići u raspucavanje jedanaesteraca. Međutim, pred sami kraj utakmice je Portugalac Tiago Tomas zabio za 2:1 i plasman Stuttgarta u drugo uzastopno finale DFB-Pokala.

Prošle godine su s 4:2 bili bolji od Arminije iz Bielefelda, a ove godine će imati znatno teži zadatak jer ih čeka goropadni Bayern iz Munchena.