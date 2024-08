Majer: Italija je najveći poraz moje karijere, a nismo ni izgubili

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Iza Lovre Majera uzbudljiva je sezona u Bundesligi. Iako je bio drugi strijelac Wolfsburga s pet golova i sedam asistencija, očekivanja koja od njega ima budndesligaška javnost puno su veća. Doduše, niti on ne bježi od toga, kao niti od činjenice da Wolfsburg može i mora bolje od 12. mjesta na tablici.

“Bilo je to sjajno iskustvo. Unatoč ranoj eliminaciji, takvo iskustvo nikad ne svrstavam u razočaranje. Dapače, poučno je, još jedno iskustvo koje će mi pomoći da budem bolji. Utakmicu protiv Italije osjećao sam kao najveći poraz u karijeri, iako nismo čak ni izgubili. Ali brzo sam to zaboravio, to je jedini način da pozitivno gledam u budućnost” ,rekao je u intervjuu za Kicker.

“Moje osobne brojke bile su u redu, iako su naravno mogle biti i bolje. Naravno da bih volio igrati europske utakmice, imali engleske tjedne, to je ono što svi žele. Ali uvjeren sam da će nova sezona biti puno bolja, imam osjećaj da smo prava ekipa.”

U prošloj sezoni Majer je imao drugo najintenzivnije trčanje u ligi iza Heidenheimova Tima Kleindiensta (sada je u Gladbachu, op.a.), a i trenutno je na pripremama u sjajnoj formi.

“Morate prijeći svoje granice, prevladati svoju slabost. Dvije godine radim s fitness trenerom iz Engleske i to mi je pomoglo. Svoje trkačke vještine sam razvio kao tinejdžer, ali nisam bio toliko dobar u tome s 15 ili 16 godina. No shvatio sam da bez te kvalitete ne bih imao priliku igrati nogomet na najvišoj razini. Danas se puno priča o statistici, o pretrčanim metrima, koliko svaki pojedini igrač ima sprinteva. Nekada mi je sve to previše, precijenjeno je u nekim područjima. Ponekad manje trčanja može biti više. I sam moram pronaći ravnotežu za igru kakvu želim. Ja sam slobodnog duha. Moram biti slobodan u svojoj glavi i na terenu, tada mogu pružiti najbolju izvedbu. Želim pokazati da mogu napraviti razliku.”

Ipak, na početku Hasenhüttlova mandata nakon Kovačevog odlaska prošle sezone, Majer se našao na klupi češće nego što bi želio.

“Naravno da nisam bio sretan kad sam bio na klupi, ali nije bilo smisla žaliti se, nastavio sam marljivo raditi i ponovno igrao u posljednje tri utakmice. To je bilo važno za mene.”

Kakvi su mu ciljevi za novu sezonu?

“Ne postavljam nikakve konkretne brojke. Naravno da želim napraviti više nego prošle sezone, ali nisam fokusiran na to. Onda stavljate preveliki pritisak na sebe. Kad sam slobodan u glavi, mogu igrati svoju igru, uživati ​​u nogometu, onda golovi i asistencije dolaze sami.”

Majer je zabio i dva penala, koliko ih je pucao, za Wolfsburg.

“Imam samopouzdanja, nadam se da ću dobiti priliku opet ih izvoditi.”

Veznjak je potpisao do 2028., a trenutno nema naznaka da bi se mogao oprostiti nakon samo jedne sezone.

“U nogometu je uvijek sve moguće, ali da budem iskren trenutno sam potpuno fokusiran na ovu sezonu u Wolfsburgu, ne razmišljam ni o čemu drugom. Sretan sam ovdje, radujem se što ću se vratiti treninzima.”

Inače, Kickerov reporter Thomas Hiete, koji se nalazi u iz Wolfsburgovom trening kampu u Schladmingu, pohvalio je pristojnost i ponašanje Majera rekavši da je pristojno dočekao novinare i ponudio ih pićem dok su čekali na razgovore s igračima bundesligaša.

“26-godišnjak je izuzetno uljudna osoba, pristojan nogometaš”, napisao je.