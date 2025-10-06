Luka Vušković proglašen najboljim mladim igračem mjeseca u Bundesligi!

Podijeli :

Guliver Image

Luka Vušković proglašen je najboljim mladim igračem rujna u Bundesligi.

Uz mladog hrvatskog reprezentativca, kandidati su bili Ilyas Ansah iz Union Berlina i Johan Bakayoko iz RB Leipziga.

Vušković je u HSV stigao na posudbu iz Tottenhama, a u debiju je njegova momčad izgubila od Bayerna. Ipak, u nastavku je u dvobojima protiv Heidenheima i Union Berlina proglašen igračem utakmice, a vrlo dobro je igrao i ovaj vikend protiv Mainza.

POVEZANO VIDEO / Uvjerljiv trijumf HSV-a u Bundesligi, Vušković jedan od najboljih pojedinaca na terenu VIDEO / Vušković prvijencem donio HSV-u prvu pobjedu u Bundesligi nakon sedam godina