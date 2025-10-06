Luka Vušković proglašen najboljim mladim igračem mjeseca u Bundesligi!

Luka Vušković proglašen je najboljim mladim igračem rujna u Bundesligi.
Uz mladog hrvatskog reprezentativca, kandidati su bili Ilyas Ansah iz Union Berlina i Johan Bakayoko iz RB Leipziga.
Vušković je u HSV stigao na posudbu iz Tottenhama, a u debiju je njegova momčad izgubila od Bayerna. Ipak, u nastavku je u dvobojima protiv Heidenheima i Union Berlina proglašen igračem utakmice, a vrlo dobro je igrao i ovaj vikend protiv Mainza.
U njemačkom je klubu već postigao i prvijenac, zabio je za vodstvo protiv Heidenheima što je ujedno i prvi pogodak HSV-a u Bundesligi nakon 2018. godine kada je klub ispao u drugu ligu. Vušković je tada postao i treći najmlađi strijelac u povijesti HSV-a.
