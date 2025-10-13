Luka Vušković o Daliću, povratku među mlade, Hajduku…

Podijeli :

Guliver Images

Luka Vušković (18), mladi hrvatski stoper koji je na posudbu iz Tottenhama u HSV stigao ovog ljeta, stekao je status ključnog igrača svoje bundesligaške momčadi u samo nekoliko utakmica. Posebno je impresivan bio u utakmici protiv Union Berlina krajem rujna.

Hrvatski stoper Luka Vušković osvojio je prestižnu nagradu za najboljeg mladog igrača rujna u Bundesligi. Iza sebe je ostavio Ilyasa Ansaha iz Union Berlina i Johana Bakayoka iz Red Bull Leipziga. Vušković je ponikao u omladinskoj Hajdukovoj školi. Prošle sezone je u belgijskom prvenstvu za Westerlo zabio čak sedam pogodaka u 36 nastupa. Uz to je imao i dvije asistencije. Ove sezone je zabio svoj prvi pogodak u Bundesligi, u domaćoj pobjedi HSV-a protiv Heidenheima.

Trebao je u nedjelju igrati protiv Gibraltara, ali ga izbornik Zlatko Dalić prebacio u mladu selekciju Ivice Olića koju čeka iznimno zahtjevna utakmica protiv Ukrajine u utorak, 14. listopada u Velikoj Gorici.

Kako je prihvatio seljenje iz A selekcije u mladu? To nije baš uobičajeno?

– Ne mislim da je to nešto neuobičajeno, vjerujem da nam je svima čast odjenuti hrvatski dres, neovisno o kojoj se reprezentaciji radi. Rekao sam izborniku Daliću da ću rado igrati za mladu reprezentaciju ako se odluči da je tako najbolje, to je moja ekipa s kojom se dobro osjećam i pred kojom je velika i važna utakmica. S druge strane, zaista je bio užitak biti proteklih dana s A reprezentacijom, osvojili smo vrijedan bod i približili se Svjetskom prvenstvu, nakon čega smo se odlično podružili i proslavili izbornikovih 100 utakmica na klupi.

Kako je doživio Bundesligu?

“Jasno je da se radi o nekoliko stepenica iznad belgijske lige, koja mi je bila odlična priprema za ovo što me dočekalo u Njemačkoj jer ima određenih sličnosti. Naravno da su ritam i brzina na još višoj razini, ali pomoglo mi je proći pripreme s Tottenhamom pa sam se već pripremio na jedan takav viši standard. Možda sam malo imao nesreću da mi je debi bio protiv Bayerna, koji ipak odskače u okvirima Bundeslige, ali poslije toga smo se i ja i momčad stabilizirali i bit ćemo kompetitivni kroz cijelu sezonu.”

Koliko je napredovao u odnosu na vrijeme kad je bio u Hajduku?

– Ne volim previše govoriti o sebi ili procjenjivati svoj napredak, ali sam zadovoljan kako mi se karijera razvija. Vjerujem da je za mladog igrača najvažnije igrati, a u Poljskoj i Belgiji dobio sam upravo to, povjerenje i veliku minutažu, u ozbiljnim i kompetitivnim ligama. Kroz te utakmice i, naravno, treninge, dobivao sam važno iskustvo, koje je mladom igraču, posebno obrambenom, najvažnije. I sigurno sam u tom pogledu puno napredovao, kako se postavljati, kako reagirati u određenim situacijama na terenu, kako se nositi s iskusnijim igračima. Mlad sam igrač i jasno mi je da u svakom elementu mogu i trebam napredovati, tehnički, taktički, fizički, i tako pristupam treninzima – govorio je Luka Vušković u razgovoru za Sportske novosti.