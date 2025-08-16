Lovro Majer zabio i asistirao za Wolfsburg u Kupu

Podijeli :

Marco Steinbrenner DeFodi Images via Guliver

Njemačka nogometna sezona tradicionalno započinje DFB Pokalom pa tako bundesligaši redovno igraju protiv niželigaša u prvim kolima. Jedan od njih je i Wolfsburg za koji igra Lovro Majer. Vukovi trenutačno igraju protiv petoligaša Hemeligena, do vodstva 4:0 u igri je bio Majer koji je upisao pogodak i asistenciju.

Wolfsburg je u vodstvo došao već u 13. minuti golom Moritza Jenza da bi minutu kasnije na 2:0 povisio Andreas Skov Olsen. Krajem poluvremena Wolfsburg je dobio i kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Lovro Majer.

Tako je hrvatski reprezentativac postavio “točku na i” i riješio pitanje prolaska u šesnaestinu finala. Majer je i u drugom poluvremenu dao svoj obol jer je u 53. minuti asistirao Dzenanu Pejčinoviću za 4:0. Šest minuta kasnije Majer je izašao iz igre te je tako uspješno zaključio svoj prvi službeni nastup u novoj sezoni.

Sljedećeg tjedna Wolfsburg počinje svoj put u Bundesligi gdje ih čeka gostovanje protiv Heidenheima.