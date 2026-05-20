Legenda otkrila koji klub se raspituje za Gvardiola, a novinar dodao: ‘Poznato je da je njihov navijač’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Odjeknula je izjava legende njemačkog nogometa, koji je za Sky potvrdio da Bayern Munchen aktivno radi na dovođenju hrvatskog reprezentativca i da su već uspostavljeni i prvi kontakti s njegovim predstavnicima.

Legenda njemačkog nogometa Lothar Matthaus unio je pravi nemir u nogometne kuloare izjavom kako Bayern pokazuje ozbiljan interes za braniča Cityja, Joška Gvardiola.

POVEZANO Španjolski mediji: Gvardiol je ponuđen Real Madridu

“Imam na umu jednog igrača i čuo sam da se Bayern već raspituje. Bivši igrač Bundeslige iz Leipziga koji trenutno igra za Manchester City, lijevi bek i stoper”, rekao je i potvrdio da misli na Gvardiola.

“Poznato je da je Gvardiol veliki navijač Bayerna i sigurno može zamisliti transfer u Munchen. Poznato je i da hrvatski branič želi otići iz Manchester Cityja. Međutim, Bayern vjerojatno odbija iznos koji City traži za Gvardiola, a riječ je o sumi između 75 i 90 milijuna eura. Vrlo je upitno bi li Bayern bio voljan uložiti toliko novca”, napisao je pak Stefan Kumberger, novinar njemačke televizije SPORT1.

Manchester City je za Gvardiola 2023. platio Leipzigu čak 90 milijuna eura, a s obzirom na ugovor do 2028., jasno je da ga se neće odreći bez značajne odštete.